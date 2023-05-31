С начала 2023 года в Тульской области обнаружили 8800 пачек контрафактных сигарет Фото: материалы пресс-служб

С начала 2023 года в Тульской области выявили 8 800 пачек сигарет с нарушениями обязательной маркировки. Об этом сообщает пресс-служба тульской таможни.

По слова начальника службы, в ходе проверочного мероприятия в торговой точке обычно изымают 400-500 пачек сигарет без акцизных марок и с признаками контрафакта. А максимальное количество сигарет, выявленных у недобросовестных предпринимателей в ходе одного рейда, превысило 4 300 пачек. Максимальное количество сигарет, выявленных у недобросовестных предпринимателей в ходе одного рейда, превысило 4 300 пачек.

Так, узнать, что табачную продукцию ввезли незаконно, можно по отсутствующим средствам идентификации. О продаже сигарет и других табачных изделий с нарушениями маркировки граждане могут сообщить сотрудникам таможни.