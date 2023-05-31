Жителя Новомосковска приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за изготовление и хранение оружия и боеприпасов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Новомосковском районе, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия).

Установлено, что с 1 января 2020 года по 18 мая 2022 года 34-летний подсудимый находился в гараже своего отца и незаконно изготовил огнестрельное оружие из списанного оружия и боеприпасы к нему из комплектующих элементов. Порох злоумышленник хранил у себя дома.

Суд приговорил мужчину к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.