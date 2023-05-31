В Туле на улице Рязанской автомобиль Lada сбил несовершеннолетнего мальчика на самокате Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Рязанском вечером 30 мая произошло ДТП. Там примерно в 18:15 автомобиль Lada сбил мальчика на самокате. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 37-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Granta, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода – 12-летнего мальчка, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть на перекрестке дорог на самокате, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП несовершеннолетнему пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте аварии, после чего отпустили домой.