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НовостиПроисшествия31 мая 2023 13:30

В Туле на улице Рязанской автомобиль Lada сбил несовершеннолетнего мальчика на самокате

За рулем автомобиля находилась 37-летняя женщина
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Рязанской автомобиль Lada сбил несовершеннолетнего мальчика на самокате

В Туле на улице Рязанской автомобиль Lada сбил несовершеннолетнего мальчика на самокате

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Рязанском вечером 30 мая произошло ДТП. Там примерно в 18:15 автомобиль Lada сбил мальчика на самокате. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 37-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Granta, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода – 12-летнего мальчка, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть на перекрестке дорог на самокате, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП несовершеннолетнему пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте аварии, после чего отпустили домой.