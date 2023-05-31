Стали известны подробности поджога четырех жилых домов в Донском Фото: материалы пресс-служб

30 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Северо-Задонск в Донском. Возгорание произошло в трех домах на улице Ленина и в одном многоквартирном доме на улице Горького. Огнем были повреждены шесть квартир. Из дома смогли эвакуировать более 20 человек, в том числе 8 детей.

В результате ЧП от отравления продуктами горения погибла 60-летняя женщина и пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали безработного и ранее судимого 28-летнего мужчину. По предварительной информации, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения на лестничной клетки и, используя зажигалку, умышленно поджёг строительный мусор в подъезде с деревянным лестничным пролётом.

Напомним, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом).