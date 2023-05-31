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НовостиОбщество31 мая 2023 12:45

В Туле на улице Новомосковской убрали автостоянку из-за задолженностей по арендной плате

Компания не платила с 1 декабря 2020 года по 31 июля 2022 года
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Новомосковской убрали автостоянку из-за задолженностей по арендной плате

В Туле на улице Новомосковской убрали автостоянку из-за задолженностей по арендной плате

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Новомосковской убрали автостоянку из-за долгов за аренду. Об этом сообщает региональное министерство имущественных и земельных отношений.

Так, МИЗО в судебном порядке расторгло договор аренды земельного участка с кадастровым номером 71:30:050107:12, используемым для автостоянки, из-за задолженностей по арендной плате.

В связи с вступлением в силу решения Арбитражного суда Тульской области земельный участок освобожден арендатором в добровольном порядке.