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НовостиПроисшествия31 мая 2023 12:24

В Туле на улице Щегловска засека «ГАЗель» сбила 42-летнюю женщину-пешехода

Пострадавшей оказали медицинскую помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Щегловска засека «ГАЗель» сбила 42-летнюю женщину-пешехода

В Туле на улице Щегловска засека «ГАЗель» сбила 42-летнюю женщину-пешехода

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Щегловская засека днем 30 мая произошло ДТП. Там примерно в 15:45 грузовой автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 59-летний мужчина, управляя транспортным средством «ГАЗель» NEXT, совершил наезд на 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщине-пешеходу оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.