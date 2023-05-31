В Туле на территории Московского вокзала снова устанавливают забор Фото: соцсети

В Туле на территории Московского вокзала снова устанавливают забор. Об этом 31 мая сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как стало известно, в ходе эксплуатации ограждения были выявлены недостатки. В данный момент подрядчики ведут работу по их устранению.

Напомним, что в конце января в Туле уже установили забор рядом с Московским вокзалом. Ограждение возвели возле центрального входа в здание и у пригородных касс. Однако 17 мая его демонтировали.