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НовостиОбщество31 мая 2023 12:01

В Туле на территории Московского вокзала снова устанавливают забор

17 мая ограждение полностью демонтировали
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на территории Московского вокзала снова устанавливают забор

В Туле на территории Московского вокзала снова устанавливают забор

Фото: соцсети

В Туле на территории Московского вокзала снова устанавливают забор. Об этом 31 мая сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как стало известно, в ходе эксплуатации ограждения были выявлены недостатки. В данный момент подрядчики ведут работу по их устранению.

Напомним, что в конце января в Туле уже установили забор рядом с Московским вокзалом. Ограждение возвели возле центрального входа в здание и у пригородных касс. Однако 17 мая его демонтировали.