В ДТП с грузовиком в Веневском районе пострадали водитель и два пассажира автомобиля Renault Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе Тульской области на 175-ом километре автодороги М-4 «Дон» утром 30 мая произошло ДТП. Там примерно в 06:10 столкнулись автомобиль Renault и грузовик Iveco. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 23-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Fluence, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Iveco с полуприцепом Kogel, за рулем которого находился 25-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля Renault — 40-летний мужчина и 19-летняя девушка. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.