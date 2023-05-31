Суд обязал администрацию Ефремовского района привести в порядок автодорогу в деревне Вторые Пожилинские Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура провела проверку исполнения администрацией муниципального образования город Ефремов законодательства в сфере безопасности дорожного движения и дорожной деятельности.

Установлено, что администрация муниципального образования Ефремовского района не поддерживает в надлежащем состоянии автомобильную дорогу в деревне Вторые Пожилинские. Это привело к образованию на ней многочисленных повреждений. Также вдоль указанной автомобильной дороги и улиц населенного пункта отсутствует уличное освещение.

По иску межрайонного прокурора суд обязал местную администрацию привести полотно в соответствие с нормативными требованиями и установить уличное освещение.