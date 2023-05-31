Житель Алексина проведет в исправительной колонии два года за нападение с ножом на соседа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Алексине, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия).

Установлено, что 31 января 2023 года в вечернее время 44-летний подсудимый сидел на лестничной площадке, курил и распивал спиртные напитки. В этот момент его сосед возвращался со своей семьей домой и сделал ему замечание, а когда потерпевший начал поднимать дальше по лестнице, злоумышленник достал нож и нанес один удар в живот.

Супруга мужчина вызвала скорую помощь и полицию, а обвиняемый выбежал из подъезда на улицу, где его задержали сотрудники полиции. Пострадавшего госпитализировали в больницу с полученными ранениями. В данный момент его жизни ничего не угрожает.

Суд приговорил подсудимого к 2 годам лишения свобод в исправительной колонии общего режима.