В ночь на 1 июня на ремонтируемом участке проспекта Ленина в Туле снова изменится схема движения транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На ремонтируем участке проспекта Ленина движение транспортных средств временно будет осуществляться по осевой части и нечетной стороне. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в ночь с 31 мая на 1 июня запланирован переход на четную сторону на участке от Калужского шоссе до дома 123 по проспекту Ленина. Связано это с фрезерованием асфальтобетонного покрытия под устройство АГБС. Будет организована перестановка водоналивных блоков и технических средств организации дорожного движения.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.