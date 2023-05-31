В школьных столовых Тульской области детей кормили фальсифицированным сливочным маслом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В течение 2022-2023 учебного года проверками охвачены все общеобразовательные организации, в которых обучались школьники 1-4 классов. По данным на 25 мая, специалисты исследовали 1608 проб готовых блюд. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Так, были выявлены следующие отклонения:

- в двух образцах было недостаточно витамина С;

- 14 образцов не соответствовали необходимой калорийности;

- один содержал нарушения по микробиологическим показателям;

- в одном образце недостаточно массы порций.

Также специалисты Роспотребнадзора взяли 783 проб продовольственного сырья и пищевой продукции исследованы по микробиологическим, санитарно-химическим показателям и показателям фальсификации. Отклонения по микробиологическим показателям были выявлены в четырех образцах (сметана, питьевое пастеризованное молоко и сливочное масло).

Кроме того, были обнаружены фальсифицированные продукты:

- масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» с м.д.ж. 72,5%, в/с (изготовитель: ООО «Сливочная Страна», Московская область, г. Мытищи, дер. Пирогово, ул. Центральная, д. 98А);

- масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» с м.д.ж. 72,5% в/с (изготовитель: ООО «Сабиновский МК», Ивановская область, Лежневский район, с. Ухтохма, ул. Урожайная, зд. 11А);

- масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» с м.д.ж. 72,5%, в/с (изготовитель: ООО «АМК», РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 66, офис 7; фактический адрес: РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 66);

- масло сливочное «Крестьянское» с м.д.ж. 72,5% в/с (изготовитель: ИП Бекренев А.Н, фактический адрес: г. Пенза, Нагорный пр-д, д. 2 «А»).

В ходе проведения внеплановых проверок в общеобразовательных организациях снято с реализации 400 кг пищевой продукции по причине: замечания к маркировке пищевой продукции, нарушений условий хранения пищевых продуктов. В отношении ответственных лиц за выявленные нарушения возбудили 452 административных дела.