1 июня в Туле на проспекте Ленина, улице Коминтерна и улице Тимирязева ограничат остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на проспекте Ленина, улице Коминтерна и улице Тимирязева временно запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает городской информационный центр.

Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с празднованием Дня защиты детей 1 июня с 00:00 до 16:00 ограничение будет действовать на участке от проезда Тимирязева до улицы Агеева, а с 00:00 до 19:00 — на проспекте Ленина от дома №65 до дома №61 и на улице Коминтерна от дома №26 до дома №30.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.