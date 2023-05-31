Ушла из жизни заслуженный врач РФ из Тульской области Светлана Фролова

29 мая в Тульской области на 81-ом году ушла из жизни Заслуженный врач РФ Светлана Фролова. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Она окончила Воронежский государственный медицинский институт. 42 года проработала в Тульском областном онкологическом диспансере и более 30 лет возглавляла гинекологическое отделение. При непосредственном участии врача в медучреждении создано данное отделение вместимостью 60 коек.

Светлана Фролова разработала методические рекомендации по диагностике и лечению некоторых онкогинекологических заболеваний, проводила методическую работу для снижения запущенных форм рака у женщин в районах области.

Отпевание состоится 1 июня в 11:00 в Покровском храме Тулы на улице Калинина.