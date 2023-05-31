Пивоваренный ячмень для «Балтики» вырастят в Тульской области

Апрельский сев тестируемых сортов ячменя на делянках опытной станции Балтики в Тульской области

Ячмень — популярная в России сельскохозяйственная культура, но не всякий ячмень подходит для производства пенного напитка. Пивоваренный ячмень отличается от фуражного по содержанию белка и другим свойствам,благодаря которым оптимально подходит для производства качественного солода.Пивоваренный ячмень прихотлив к климатическим условиям, и его выращивание требует особенного внимания от агрономов.Именно поэтому «Балтика» еще в 2005 году запустила собственную агропрограмму и на постоянной основе сотрудничает с российскими фермерами, предоставляя им оптимально подобранный семенной фонд, новые технологии, инновационные методы мониторинга и консультационную поддержку.

Сегодня в агропрограмму компании входят 53 агрохозяйства, расположенные в 14 регионах России на территориях общей площадью в 54 тысячи гектаров. Из них в Тульской области – 11 хозяйств, а площадь посевов более 9 тысяч гектаров. Специалисты агропрограммы обеспечивают аграриев лучшими сортами пивоваренного ячменя и весь сезон сопровождают его выращивание, оказывая фермерам всю необходимую экспертную поддержку.В 2023 году посевные работы стартовали 5 апреля в южных хозяйствах агропрограммы и продолжились в других регионах до середины мая. В новый сезон партнеры засеяли поля сортами «Фатима», «Грейс» и «Гузель». Все сорта выведены европейскими селекционными компаниями и прошли испытания в почвенно-климатических условиях российских регионов.

Поле одного из хозяйств агропрограммы в Тульской области

Игорь Матвеев, директор по пивопроизводству и агропроектам компании: «Благодаря многолетнему партнерству с российскими фермерами мы имеем стабильную базу для производства качественного ячменя. Мы тщательно подбираем и тестируем сорта, которые передаем фермерам, а наши партнеры очень внимательно относятся к рекомендациям по технологиям обработки почв, необходимым удобрениям и средствам защиты растений и используют самую инновационную технику. Именно поэтому весь выращиваемый ячмень соответствует спецификации — только при этом условии из него может получиться качественный солод».

В Тульской области для тестовых испытаний пивоваренного ячменя у «Балтики» работает опытная станция. Здесь ежегодно высеивается около 50 сортов пивоваренного ячменя, тестируются новые технологии и удобрения и выбираются самые безопасные и экологичные из них.На страже качества урожая стоят не только люди, но и новые технологии: специалистам помогают космические спутники. Благодаря снимкам полей со спутников кураторы агропрограммы определяют интенсивность фотосинтеза и «самочувствие» ячменя на каждом поле с частотой раз в 7–10 дней.