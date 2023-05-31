В Туле приступили к обновлению газонов гидропосевом Фото: материалы пресс-служб

30 мая на проспекте Ленина в Туле на площади около 2 300 кв. метров стартовали работы по обновлению газонов. От улицы Каминского до улицы Гоголевской по обеим сторонам проведена замена и планировка грунта и далее приступили к гидропосеву.

Посев газонных трав таким способом проводится специалистами с помощью гидросеялки, наполненной специальным составом, в который помимо самих семян, входит удобрение и мульчирующий материал с природным красителем. Первые всходы появляются через 5-7 дней. Такой газон сохранится на 5 лет при условии постоянного досева. Кроме того, он может пережить зиму до -30 градусов.

Потом работы по обновлению газонов проведут на улицах Октябрьской, Мосина, Советской, Красноармейском проспекте. Общая площадь превысит тульских газонов, которые приведут в порядок в этом сезоне, составит более 36 тысяч кв. метров.