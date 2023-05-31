В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадал 281 человек

В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 281 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую неделю, с 22 по 28 мая, с укусами клещей за медицинской помощью обратился 281 человек, 84 их них — дети. Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (43%), на территории садово-огородных товариществ (32%), при посещении лесов (7%) и других территорий (18%). Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в этом году с начала мониторинга зарегистрировано 1011 случаев присасывания клещей к людям, в том числе 265 случаев у детей. Факты укусов насекомых выявлены в Алексинском, Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, Ефремовском, Заокском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, Новомосковском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Ясногорском и Щекинском районах, а также в Туле и Донском. Помимо этого, зарегистрировано 4 завозных случая, при посещении жителями Орловской, Московской, Липецкой, Калужской и Владикавказской областей.

За период мониторинга исследовано 658 клещей, снятых с людей и взятых из природных биотопов. Общая инфицированность бореллиями составляет 8,4% (ниже среднемноголетнего уровня на 38%), анаплазмой — 4% (выше среднемноголетнего уровня на 7%), а эрлихиями– 0,2% (выше среднемноголетнего уровня на 50%). Случаев заболевания населения клещевым боррелиозом за 2023 год нет.