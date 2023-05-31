В Туле стартовала детская летняя оздоровительная кампания Фото: материалы пресс-служб

Этим летом в Туле будут работать 3 муниципальных загородных оздоровительных лагеря («Березка», «Орленок», «Им. С. Чекалина»), 3 коммерческих лагеря, находящихся в пределах города («Дружба», «Новая волна» и «Солнечный»). В общей сложности в них отдохнут около 8 тысяч детей.

1 июня начнут работу лагеря с дневным пребыванием на базе 59 образовательных организаций, более 300 детей будут отдыхать и работать в трудовых отрядах, свыше 600 ребят получили путевки в лагеря санаторного типа. В течение лета в оздоровительных организациях мы реализуем профильные программы, все смены тематические.

Более тысячи путевок в этом году закуплено в санатории Тульской области и Краснодарского края для детей участников СВО.

Всего в областной столице порядка 48 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет, которые подлежат оздоровлению. Охватить разными формами отдыха планируют более 60% ребят.