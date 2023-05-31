В отношении 28-летнего жителя Донского возбуждено уголовное дело за поджог четырех домов

В Донском в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за поджог четырех домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отношении мужчины, проживающего в Донском, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом).

По версии следствия, ночью 30 мая 2023 года злоумышленник поджог четыре дома, расположенных в микрорайоне Северо-Задонск. Так, возгорание произошло в трех домах на улице Ленина и в одном многоквартирном доме на улице Горького. В результате ЧП погибла 60-летняя женщина и пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, следователи СК и сотрудники уголовного розыска смогли установить причастность 28-летнего ранее судимого за совершение аналогичного преступления местного жителя к совершению поджога. Мужчину задержали.

В данный момент следователи устанавливают объективную картину произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.