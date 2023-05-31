В ДТП на улице Воздухофлотской в Туле пострадала 24-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen Фото: соцсети

В Туле на пересечении 9-го проезда Мясново и улицы Вохдухофлотской вечером 30 мая произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, 27-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Golf, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 26-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 24-летняя женщина-пассажир автомобиля Volkswagen. Её оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.