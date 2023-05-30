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НовостиОбщество30 мая 2023 14:22

Уголовное дело по факту отравления детей угарным газом возбуждено в Узловой Тульской области

Два дошкольника угодили на больничные койки
Игорь КОПЫТОВ
Уголовное дело по факту отравления детей угарным газом возбуждено в Узловой Тульской области

Уголовное дело по факту отравления детей угарным газом возбуждено в Узловой Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По версии следствия, сотрудники управляющей компании ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по обеспечению безопасности эксплуатации газового оборудования, вследствие чего 30 апреля в Узловой произошло отравление угарным газом двух малолетних детей 3 и 5 лет.

Пострадавшим своевременно была оказана медицинская помощь, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время следователи СК осмотрели место происшествия, изъяли необходимые документы у управляющей компании, а также назначили соответствующие судебные экспертизы. По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям коммунальщиков, обслуживающих дом.