В ДТП на Московском шоссе в Туле пострадали 71-летняя женщина и 14-летняя девочка
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В Туле на Московском шоссе днем 30 мая произошло ДТП. Об этом сообщает Центр медицины катастроф.
Там примерно в 12:00 столкнулись автомобиля Mazda и Citroen. На место происшествия через 19 минут прибыли две бригады скорой помощи Зареченской подстанции.
В результате ДТП пострадали два пассажира — 14-летняя девочка и 73-летняя женщина. Их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.