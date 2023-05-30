В ДТП на Московском шоссе в Туле пострадали 71-летняя женщина и 14-летняя девочка Фото: соцсети

В Туле на Московском шоссе днем 30 мая произошло ДТП. Об этом сообщает Центр медицины катастроф.

Там примерно в 12:00 столкнулись автомобиля Mazda и Citroen. На место происшествия через 19 минут прибыли две бригады скорой помощи Зареченской подстанции.

В результате ДТП пострадали два пассажира — 14-летняя девочка и 73-летняя женщина. Их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.