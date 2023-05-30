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НовостиПроисшествия30 мая 2023 13:41

В Туле поймали отнявшего у соседа смартфон грабителя

Похищенное было обнаружено и изъято
Игорь КОПЫТОВ
В Туле поймали отнявшего у соседа смартфон грабителя

В Туле поймали отнявшего у соседа смартфон грабителя

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть полиции обратился 62-летний туляк, который рассказал, что утром в подъезде многоквартирного дома, где он живет, неизвестный похитил у него смартфон.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 41-летний мужчина, проживающий на одной улице с потерпевшим.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».