В Ясногорске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже 15 смартфонов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Ясногорске с заявлением обратился сотрудник одного из сетевых магазинов цифровой техники. Из торгового помещения, расположенного по улице Комсомольской, в ночное время украли 15 смартфонов. Установлено, что злоумышленник проник внутрь путем отжатия металлической жалюзи и разбития стекла.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 44-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.