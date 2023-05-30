Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды30 мая 2023 12:55

На ремонт здание Тульского областного краеведческого музея предполагают потратить 2,9 миллиона

Подробности о фирме-подрядчике станет известно после 12 июня
Игорь КОПЫТОВ
Здание Тульского областного краеведческого музея предполагают потратить 2,9 миллиона

Здание Тульского областного краеведческого музея предполагают потратить 2,9 миллиона

Фото: соцсети

На ремонт здания краеведческого музея конца XVIII века постройки - объект культурного наследия регионального значения - в Туле объявлен тендер. На проведение работ выделено 2,9 миллиона рублей. Заказчик - Тульское музейное объединение.

Средства выделены в рамках государственной программы по развитию культуры и туризма в Тульской области.

Специалистам предстоит выполнить ремонтные работы по сохранению и поддержанию в эксплуатационном состоянии памятника архитектуры, чьи фасады оформлены в стиле ампир с добавлением эклектических элементов.