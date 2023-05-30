Администрация Новомосковска заплатит почти полмиллиона рублей пострадавшим от укусов собак детям Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Согласно данным прокуратуры, с 18 мая 2022 года по 22 марта 2023 года на территории Новомосковска бездомные собаки напали на 22 детей. У 21 ребенка обнаружены повреждения, не отразившиеся на здоровье, а у одного, квалифицирующиеся как легкий вред. Кроме того, дети «испытали нравственные страдания».

Ведомство обратилось с иском в суд по взысканию семьям пострадавших компенсации вреда. Общая сумма по 22 гражданским делам составила 455 тысяч рублей.

Кстати, это не впервые — еще в конце прошлого года подобный иск областная прокуратура адресовала властям Новомосковска по аналогичным случаям. Только тогда от нападений собак пострадали трехлетний ребенок и 14-летний подросток. А общая сумма взыскания морального вреда составила 60 тысяч рублей.