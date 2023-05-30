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НовостиОбщество30 мая 2023 12:31

Администрация Новомосковска заплатит почти полмиллиона рублей пострадавшим от укусов собак детям

Суд взыскал с властей города химиков компенсацию за нападения бродячих псов
Игорь КОПЫТОВ
Администрация Новомосковска заплатит почти полмиллиона рублей пострадавшим от укусов собак детям

Администрация Новомосковска заплатит почти полмиллиона рублей пострадавшим от укусов собак детям

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Согласно данным прокуратуры, с 18 мая 2022 года по 22 марта 2023 года на территории Новомосковска бездомные собаки напали на 22 детей. У 21 ребенка обнаружены повреждения, не отразившиеся на здоровье, а у одного, квалифицирующиеся как легкий вред. Кроме того, дети «испытали нравственные страдания».

Ведомство обратилось с иском в суд по взысканию семьям пострадавших компенсации вреда. Общая сумма по 22 гражданским делам составила 455 тысяч рублей.

Кстати, это не впервые — еще в конце прошлого года подобный иск областная прокуратура адресовала властям Новомосковска по аналогичным случаям. Только тогда от нападений собак пострадали трехлетний ребенок и 14-летний подросток. А общая сумма взыскания морального вреда составила 60 тысяч рублей.