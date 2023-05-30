В Веневе 32-летний мужчина украл 50 тысяч рублей у своей бабушки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Веневе с заявлением обратилась 73-летняя женщина. Из квартиры по её месту жительства украли денежные средства. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские предположили, что преступником может оказаться кто-то из близкого окружения заявительницы. В дальнейшем данная версия подтвердилась. 32-летний внук потерпевшей признался в содеянном. Им оказался 32-летний внук женщины, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.