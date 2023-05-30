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НовостиОбщество30 мая 2023 11:23

В Тульской области выявлено 2 726 случаев заболевания гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю

Заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области выявлено 2 726 случаев заболевания гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю

В Тульской области выявлено 2 726 случаев заболевания гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрировано 2 726 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 54% и выше уровня предыдущей недели на 27%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Так, заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения. По результатам лабораторных исследований за неделю было по одному заболевшему гриппом каждого типа (А и В).

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, на данный момент учебный процесс нигде не приостановлен.