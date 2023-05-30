Тульские спортсмены завоевали золотые награды Гран-при Москвы по велосипедному спорту Фото: материалы пресс-служб

На треке в Крылатском прошло Гран-при Москвы по велосипедному спорту, собравшее сильнейших гонщиков не только со всей России, но и стран зарубежья. Туляки на нем завоевали награды разного достоинства.

В скретче среди мужчин и в гонке с выбыванием Сергей Ростовцев стал лучшим. У женщин серебро - у Натальи Фроловой. У юниорок в скретче Александра Юрченко также завоевала серебряную медаль.

В гонке темпо серебряная и бронзовая награды у Сергея Ростовцева и Саввы Новикова, а золото этот дуэт заработал в мэдисоне. У женщин в этом виде программы золото - у Гульназ Хатунцевой. Она же стала победительницей вместе с Марией Ростовцевой в мэдисоне. В командном спринте среди мужчин тульский гонщик Александр Дубченко вместе с Павлом Якушевским (Санкт-Петербург) и Артемом Зайцевым (Беларусь) стали победителями. Тулячки Серафима Гришина, Ксения Андреева и Ольга Гончарова ограничились бронзой.

Среди юниоров в командном спринте вторыми стали туляк Никита Быковский с Николаем Кислициным и Андреем Шешениным (Москва). У юниорок - бронзовая награда у тулячек Екатерины Евлановой, Софии Бессоновой и Владиславы Василенко.

У женщин в гонке с выбыванием серебро у Марии Ростовцевой. Среди юниоров и юниорок в этой дисциплине Николай Почерняев и Александра Юрченко завоевали серебро и бронзу. В кейрине среди юниорок Екатерина Евланова стала лучшей. В юниорском спринте бронза у Никиты Быковского.

В гонке по очкам среди женщин Инна Абайдуллина завоевала золото. У мужчин в этом виде программы бронза у Саввы Новикова.

Среди юниоров в мэдисоне золото у туляков Мирослава Суятина с Николаем Почерняевым. У юниорок в этом виде программы серебряная награда у Анны Изотовой с Александрой Юрченко.

В мужском кейрине серебряная медаль у туляка Александра Дубченко. Среди юниоров в этом виде золото у Никиты Быковского.