Старый артиллерийский снаряд обнаружен на улице Рыбная в Алексине Тульской области Фото: материалы пресс-служб

29 мая группой выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы Управления противопожарной службы была обезврежена минометная мина калибром 82 мм, обнаруженная на улице Рыбная в Алексине.

В связи с этим, МЧС по тульской области в очередной раз напоминает о правилах поведения в подобных случаях.

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.