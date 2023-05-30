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НовостиПроисшествия30 мая 2023 9:53

20 человек, среди которых пятеро детей, эвакуировано из пожара в Донском Тульской области

Возгорание произошло ночью
Игорь КОПЫТОВ
20 человек, среди которых пятеро детей, эвакуировано из пожара в Донском Тульской области

20 человек, среди которых пятеро детей, эвакуировано из пожара в Донском Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Горького в микрорайоне Северо-Задонск города Донского на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило 30 мая в 03:40.

Шесть пожарных расчетов прибыли на место происшествия в 03:41. Пожар был локализован в 04.28, однако, с открытым горением пришлось бороться до 6 часов утра.

В итоге выгорел второй этаж здания, произошло обрушение кровли, на первом этаже выгорело 60 кв. метров площади. Общая площадь пожара составила 360 кв. метров.

Силами подразделений эвакуировано 20 человек, из них 5 детей. Звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу спасены еще человека.

В огне погибла 63-летняя женщина.