Подрядчик сорвал сроки разработки дизайн-проекта исторического центра Тулы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В тульского УФАС обратилось управления градостроительства и архитектуры городской администрации, сообщившее, что ООО «СПХ «Ин-Лайн» сорвало сроки разработки дизайн-проекта исторического центра Тулы, несмотря на то, что они были четко прописаны в заключенном контракте стоимостью более 3 миллионов рублей.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта из-за нарушения его условий. Подрядчик должен был разработать комплексный дизайн-проект элементов городской среды в рамках Программы по проектированию туристского кода исторического центра областной столицы. Участок, который должна была коснуться ревитализация, ограничивается левым берегом Упы, улицами Советской, Пушкинской, Ф.Энгельса, Тургеневской, проспектом Ленина, переулками Садовым и Учетным.

На требование предоставить материалы представитель компании заверил заказчика, что отправил письмо по почте. Номер отправления назвать не смог. Письмо заказчик, подчеркивается, так и не получил. А в последний день срока подрядчик сообщил, что выгрузить электронную версию дизайн-проекта не получилось. Причина - объявление пожарной тревоги в офисном здании. Подтверждающих документов не предоставил.

Тульское УФАС согласилось с доводами городской администрации и разместило компанию, которая делала дизайн-проект элементов городской среды, в реестре недобросовестных поставщиков.