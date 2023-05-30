Детский городок в Рогожинском парке Тулы признали небезопасным для юных посетителей Фото: материалы пресс-служб

В результате проверки установлено, что техническое состояние игрового оборудования детской площадки в Рогожинском парке представляет опасность для юных посетителей. Так, ступени на горке деформированы, металлические элементы имеют сколы, термоусадочные трубки на качелях деформированы, нарушена целостность ударопоглощающего покрытия. Также на информационной табличке отсутствуют номера телефонов службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации оборудования.

Теперь администрация ГУ ТО «Тульские парки» обязана в кратчайшие сроки устранить все обнаруженные нарушения. Исполнение представления находится на контроле в прокуратуре Центрального района.