Четыре месяца заключения получила злостная неплательщица алиментов из Алексина Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ранее судимая за грабеж и кражи 38-летняя жительницы Алексина на основании решения суда обязана уплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына, в отношении которого она лишена родительских прав.

При этом, являясь дееспособным родителем, она самостоятельно не трудоустроилась, в центр занятости населения с целью найти работу не обращалась. В итоге общая сумма задолженности по алиментам превысила 496 тысяч рублей.

Как итог суд по ч. 1 ст. 157 УК РФ приговорил женщину к 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.