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НовостиОбщество30 мая 2023 8:17

Четыре месяца заключения получила злостная неплательщица алиментов из Алексина Тульской области

Сумма долга составила почти полмиллиона рублей
Игорь КОПЫТОВ
Четыре месяца заключения получила злостная неплательщица алиментов из Алексина Тульской области

Четыре месяца заключения получила злостная неплательщица алиментов из Алексина Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ранее судимая за грабеж и кражи 38-летняя жительницы Алексина на основании решения суда обязана уплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына, в отношении которого она лишена родительских прав.

При этом, являясь дееспособным родителем, она самостоятельно не трудоустроилась, в центр занятости населения с целью найти работу не обращалась. В итоге общая сумма задолженности по алиментам превысила 496 тысяч рублей.

Как итог суд по ч. 1 ст. 157 УК РФ приговорил женщину к 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.