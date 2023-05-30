Прокуратура Тульской области организовала проверку по факту нападении собаки на мужчину в Кимовске Фото: Игорь КОПЫТОВ

18 мая 2023 года 22-летнего жителя города Донского на ул. Молодежной в Кимовске покусала безнадзорная собака. Местные жители неоднократно заостряли внимание администрация муниципального образования Кимовский район на безнадзорнх животных, однако, та должных мер не принимала.

Проверкой также установлено, что пострадавшему при обращении в поликлинику ГУЗ «Донская городская больница № 1» не была оказана качественная медицинская помощь.

Межрайонная прокуратура внесла главе администрации представление, по результатам рассмотрения которого органом местного самоуправления организованы ежедневные рейды по выявлению безнадзорных животных с последующим направлением заявок в специализированную организацию для их отлова.