В Тульской области нетрезвый пожилой щекинец несколько раз ударил пасынка ножом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

29 апреля в одном из домов по ул. Ленина города Щекино между 63-летним обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и его 37-летним пасынком произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес последнему два удара ножом в живот.

Однако тот оказал сопротивление, так что злоумышленник не довел свой преступный умысел до конца. Молодой мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали оперативную помощь.

Теперь по уголовному делу следователем СК проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление объективной картины случившегося. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.