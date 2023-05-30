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НовостиОбщество30 мая 2023 7:11

В Тульской области аграрии засеяли овощами и зерном почти 700 тысяч гектаров земли

Цифра на 200 тысяч гектаров превышает данные за аналогичный период 2022 года
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области аграрии засеяли овощами и зерном почти 700 тысяч гектаров земли

В Тульской области аграрии засеяли овощами и зерном почти 700 тысяч гектаров земли

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В ходе весенних посевных работ тульские аграрии засеяли более 680 тысяч гектаров земли. Это на 200 тысяч гектаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности полевые работы выполнены на 93%. Планировалось обработать больше 733 000 гектаров. Общая же площадь посевов сохранена на уровне 2022 года – 970 тысяч гектаров.

Ведущими районами по исполнению посевной стали Куркинский район (99,34 тысяч га), Каменский район (97,6) и Дубенский район (96,99).

Сейчас ведется сев поздних культур: сои, кукурузы, подсолнечника, гречихи, кормовых культур, а также посадка овощей и картофеля. По плану эти работы должны завершиться до 10 июня.

Всего в посевной кампании в Тульской области принимают участие свыше 600 сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.