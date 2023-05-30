Наиболее мягкую воду пьют жители Пролетарского округа Тулы

Специалисты обновили данные по качеству воды за период с 22 по 28 мая Фото: Игорь КОПЫТОВ

«Тулагорводоканал» опубликовал новые показатели качества воды в городе оружейников.

Так, наиболее жесткая вода в Привокзальном округе. При норме 7,0 ее показатели составляют от 6,8 до 9,8 градуса. Второе место по жесткости воды занимает Центральный округ, где показатели составляют 6,6 - 9,8. В Советском округе — 7,2 - 8,4. В Заречье этот показатель составляет 5,6-7,3 градуса. Наиболее мягкая вода традиционно в Пролетарском округе, ее показатель ниже предельно допустимой цифры — от 5,6 до 5,8.

По содержанию железа и мутности превышений установленных норм нет. Бактерий в воде не обнаружено.