Пострадавшие на производстве тулякам получили семь новых автомобилей Lada Granta Фото: материалы пресс-служб

Двое туляков на основании решения органов медико-социальной экспертизы при наличии соответствующих показаний получили автомобили за счет средств федерального бюджета впервые. Остальные уже несколько раз, поскольку срок использования выдаваемых транспортных средств составляет 7 лет.

Всего в текущем году жителям региона уже выдано 12 автомобилей. На обеспечение транспортом травмированных на производстве Отделением СФР направлено более 11 миллионов рублей.