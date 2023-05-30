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НовостиОбщество30 мая 2023 6:41

Пострадавшие на производстве тулякам получили семь новых автомобилей Lada Granta

Ключи от автомобилей вручил управляющий отделением Социального фонда России по Тульской области
Игорь КОПЫТОВ
Пострадавшие на производстве тулякам получили семь новых автомобилей Lada Granta

Пострадавшие на производстве тулякам получили семь новых автомобилей Lada Granta

Фото: материалы пресс-служб

Двое туляков на основании решения органов медико-социальной экспертизы при наличии соответствующих показаний получили автомобили за счет средств федерального бюджета впервые. Остальные уже несколько раз, поскольку срок использования выдаваемых транспортных средств составляет 7 лет.

Всего в текущем году жителям региона уже выдано 12 автомобилей. На обеспечение транспортом травмированных на производстве Отделением СФР направлено более 11 миллионов рублей.