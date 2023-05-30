Министерство труда и соцзащиты Тульской области возглавит Татьяна Абросимова

В ближайшее время на должность нового министра труда и социальной защиты Тульской области будет назначена нынешний председатель комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей региона Татьяна Абросимова.

Анна Домченко, бывшая министром труда и соцзащиты с 2022 года, возглавит теперь филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», который будет оказывать поддержку ветеранам СВО и семьям погибших. Он откроется в Тульской области 1 июня.