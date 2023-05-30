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НовостиОбщество30 мая 2023 6:24

Министерство труда и соцзащиты Тульской области возглавит Татьяна Абросимова

Очередные кадровые перестановки в региональном правительстве
Игорь КОПЫТОВ
Министерство труда и соцзащиты Тульской области возглавит Татьяна Абросимова

Министерство труда и соцзащиты Тульской области возглавит Татьяна Абросимова

В ближайшее время на должность нового министра труда и социальной защиты Тульской области будет назначена нынешний председатель комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей региона Татьяна Абросимова.

Анна Домченко, бывшая министром труда и соцзащиты с 2022 года, возглавит теперь филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», который будет оказывать поддержку ветеранам СВО и семьям погибших. Он откроется в Тульской области 1 июня.