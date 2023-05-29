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НовостиПроисшествия29 мая 2023 13:50

Свора бездомных собак разорвала кошку на глазах у детей в Новомосковске Тульской области

Свидетели отмечают, что собаки были чипированы
Игорь КОПЫТОВ
Свора бездомных собак разорвала кошку на глазах у детей в Новомосковске Тульской области

Свора бездомных собак разорвала кошку на глазах у детей в Новомосковске Тульской области

Фото: соцсети

Несчастный случай произошел днем, 29 мая во дворе на улице Кутузова в Новомосковске - об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Стая бездомный собак бросилась за проходившей мимо кошкой. По словам местных жителей, собаки были чипированы. Это значит, что ранее их уже отлавливали.

Свидетелями трагедии стали дети, игравшие поблизости.

Ранее, в пятницу, 26 мая, в Новомосковске на улице Кирова, 2/14 дикая собака покусала ребенка.