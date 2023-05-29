В Туле студент колледжа заказал интим-услуг почти на 60 тысяч рублей и стал жертвой мошенников Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, 18-летний студент одного из областных колледжей стал жертвой обмана при заказе интим-услуг. Он перевел злоумышленникам 59 тысяч 450 рублей, но жриц любви так и не дождался.

В целом же за прошедшую неделю в Тульской области у тридцати трех граждан, в возрасте от 18 до 85 лет мошенниками были похищены 11 миллионов 770 тысяч 820 рублей. Несмотря на информированность о фактах и способах мошенничеств, люди самовольно передают деньги преступникам.

По схеме с банковскими операциями девять жителей региона перевели злоумышленникам на «безопасные счета» в общей сумме 7 миллионов 626 тысяч 300 рублей.

Двое пожилых жителей региона стали жертвами «контактных» мошенничеств в общей сумме на 3 миллиона 150 тысяч рублей. Шесть жителей региона лишились 533 тысяч 416 рублей, которые они перевели мошенникам, под предлогом получения дополнительного дохода от инвестиционной деятельности.

Трое граждан перевели мошенникам, взломавшим в социальных сетях страницы знакомых заявителей, в общей сумме 83 тысячи 600 рублей. А еще двенадцать попытались совершить дистанционно покупки, потеряв на этом 318 тысяч 54 рубля.