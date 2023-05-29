Роспотребнадзор провел проверку в тульском ресторане «Пряности и радости» после жалобы на острую кишечную инфекцию Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело санитарно-эпидемиологическое расследование случая острой кишечной инфекции у тулячки, которая, по ее словам, до этого обедала в ресторане «Пряности и радости». Во время проверки в заведении были выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования — сообщают в ведомстве.

Так, сырые овощи обрабатывались в помещении моечной столовой посуды. Также была приостановлена реализация 17,9 кг сырья и кулинарной продукции без маркировки. По результатам лабораторных исследований четыре образца - роллы, салат, компонент и соус для салата - из восьми отобранных и четыре смыва не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям.

В настоящее время в отношении юридического и должностного лица возбудили административные дела. Выдано предписание о наблюдении за сотрудниками, лабораторном обследовании персонала и устранении выявленных нарушений.