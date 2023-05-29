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НовостиОбщество29 мая 2023 12:30

Тульские пряники теперь можно печь только в городе оружейников

29 мая вступил в силу закон о регистрации товарного знака
Игорь КОПЫТОВ
Тульские пряники теперь можно печь только в городе оружейников

Тульские пряники теперь можно печь только в городе оружейников

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Теперь для регистрации товарного знака будут требовать, чтобы входящие в него географические названия соответствовали месту производства: например, тульский пряник должны производить только в Туле, белевскую пастилу — только в Белеве, булочку-веневку — только в Веневе. Это позволит защитить от подделки региональные бренды.

Зачастую в товарных знаках используются географические указания, не имеющие отношения к месту производства, что вводило в заблуждение потребителя, а также влияло на доходы тех, кто обоснованно выпускал региональные бренды с использованием названия географического указания.

Отныне правообладатель может требовать изъятия и уничтожения контрафактных товаров, а также этикеток, упаковок и других вещей с «пиратским» названием. Причем, за счет нарушителя.