Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2023 11:48

В Туле на улице Вильямса приступили к нанесению дорожной разметки

Всего в 2023 году работы проведут на 910 пешеходных переходах
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Вильемса приступили к нанесению дорожной разметки

В Туле на улице Вильемса приступили к нанесению дорожной разметки

Фото: материалы пресс-служб

29 мая в Туле на улице Вильямса приступили к нанесению дорожной разметки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Всего в этом году разметку обновят на 910 пешеходных переходах. Также продольная разметка будет нанесена на 170 улицах областной столицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, к работам приступили в конце 29 марта, в которых задействованы 2 бригады специализированных подрядных организаций. Особое внимание будет уделено пешеходным переходам, обустроенных вблизи образовательных учреждений.

На данный момент разметка выполнена на 661 пешеходном переходе и на 42 улицах. В скором времени работы проведут на улицах Рязанской, Болдина и Кауля, а также на Епифанском шоссе.