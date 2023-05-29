За прошедшую недели сотрудники МЧС в Тульской области 48 раз выезжали на ложные вызовы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 22 по 23 мая пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлено 762 выезда, - сообщают в ведомстве. При этом 48 из них оказались ложными.

За этот промежуток времени на территории региона был зарегистрирован 24 пожара, в которых пострадали 2 человека.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 33 раза.