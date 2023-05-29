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НовостиОбщество29 мая 2023 11:26

За прошедшую недели сотрудники МЧС в Тульской области 48 раз выезжали на ложные вызовы

Всего спасатели осуществили 762 вызова за данный период
Михаил КОРЕНЮГИН
За прошедшую недели сотрудники МЧС в Тульской области 48 раз выезжали на ложные вызовы

За прошедшую недели сотрудники МЧС в Тульской области 48 раз выезжали на ложные вызовы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 22 по 23 мая пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлено 762 выезда, - сообщают в ведомстве. При этом 48 из них оказались ложными.

За этот промежуток времени на территории региона был зарегистрирован 24 пожара, в которых пострадали 2 человека.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 33 раза.