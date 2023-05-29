Уйти нельзя остаться: Яглыч поставит запятую 20 июня — в новом сериале «Ухожу красиво»

Кинокомпания «Вселенная кино», «НМГ Студия» и Wink представляют официальные постер и трейлер проекта, а также фото со съемок. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

Режиссером проекта стал лауреат премии «Золотой Орел» Миша Поляков («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Секреты семейной жизни», «Время жить, время умирать»). В 10-серийной истории также снялись Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Фёдор Лавров и другие.

Постер: https://disk.yandex.ru/i/DC9rbmkMjx5HkA

Смотреть трейлер: https://youtu.be/LUXqbi04N6E

Скачать трейлер: https://disk.yandex.ru/i/0UuoYhM4xdD0Mg

Кадры из сериала: https://disk.yandex.ru/d/0bTLgROBBQBj8g

Фото со съёмок: https://disk.yandex.ru/d/ib7tBXccty8RIA

Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Еще вчера это был тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, а теперь его не узнать. Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко! Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.

«Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искромётной комедией. “Ухожу красиво!” — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться», — комментирует идею сериала продюсер Андрей Шишканов.

«Сериал получился динамичным и ярким, огненным в буквальном смысле слова. Это не просто очередная полицейская комедия. Здесь поднимаются важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором. Вообще у сериала очень образный и живой язык — многие фразы из него обязательно станут мемами. Бывает, что проект долго не может найти себе имя. Наш сериал тоже его искал и нашёл самое крутое название, связанное с хитом группы “Звери”. Но пусть красиво уходит только плохое настроение, а зрители — остаются, чтобы посмотреть наш проект и поднять себе настроение», — отметил директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.

Сериал «Ухожу красиво» был показан на 45-м Московском международном кинофестивале в программе «Первая серия» и получил высокие оценки кинокритиков.

О сериале «Ухожу красиво» (18+)

(рабочее название — «Выжить любой ценой»)

Премьера: 20 июня 2023 года

Производство: кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии».

Жанр: экшн-комедия

Формат: 10 серий по 30 мин.

Режиссер:

Миша Поляков — премия «Золотой Орел»; «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Секреты семейной жизни», «Время жить, время умирать»

Генеральные продюсеры:

Андрей Шишканов — «Зёма», «Зёма 3. Новогодний замес», «Домовой», «Неадекватные люди 2», «Суперпозиция»

Александр Косарим — «Актрисы», «Фишер», «Надвое», «Балет»

Антон Володькин — «Актрисы», «Фишер», «Надвое», «Балет»

Павел Воронин — «Днюха!»

Продюсеры «НМГ Студии»:

Фёдор Бондарчук — «Фишер», «Стая», «Балет», «Тётя Марта», «Мастер», «За час до рассвета», «Чики», «Родком» «Психологини», франшиза «Лёд» и др.

Дмитрий Табарчук — «Фишер», «Стая», «Балет», «Тётя Марта», «Мастер», «За час до рассвета», «Родком», «Психологини» и др.

Максим Рыбаков — «Фишер», «Актрисы», «Стая», «Балет», «Тётя Марта» и др.

Креативные продюсеры:

Илья Власьевский — «Тётя Марта», «Психологини», «Кухня. Война за отель»

Владимир Воронов — «Такое кино»

Денис Ворочай — «ИП Пирогова», «Училки в законе», «Анжелика»

Оператор-постановщик:

Станислав Шарков — «Стая», «ИП Пирогова», «Дорогой папа»

Композитор:

Михаил Чертищев — «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «Неадекватные люди 2», «Щелкунчик и волшебная флейта», франшиза «Три богатыря», франшиза «Иван Царевич и Серый Волк», «Бука. Моё любимое чудище», «Крепость: Щитом и мечом», «Царевны,

Художник-постановщик:

Елизавета Москвина — «Право на свободу»

Художник по костюмам:

Ника Сергеева — «Жиза», «Алиса не может ждать»

Художник по гриму:

Маргарита Файзулина

В ролях:

Владимир Яглыч — «Один вдох», «Мы из будущего», «Ночная смена», «Пять невест», «Экипаж», «Высота 89», «Екатерина», «Под прикрытием», «Частица Вселенной»

Мария Ахметзянова — «Триггер», «Монастырь», «Союз спасения», «Молодёжка», «Зорге», «Большая игра»

Нодари Джанелидзе — «Брестская крепость», «Балканский рубеж», «Московские тайны. Тринадцатое колено», «Туман 2»

Алексей Макаров — «Актрисы», «Операция “Неман”», «Happy End», «Ворошиловский стрелок», «Первая попытка», «История одного назначения»

Фёдор Лавров — «Именины», «Американка», «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Отец и сын», «Давай разведемся!», «Телец», «Бес», «Легенда о Коловрате», «Про любовь. Только для взрослых», «Оттепель», «Бесы», «Лучше, чем люди», «Краткий курс счастливой жизни»

Екатерина Кабак — «Движение вверх», «Мажор в Сочи», «Женщина, не склонная к авантюрам»

Ирина Темичева — «Кухня», «Сладкая жизнь», «Краткий курс счастливой жизни», «Девочки не сдаются», «Бессмертные»