41 нетрезвый водитель остановлен на дорогах тульской области автоинспекторами за минувший уик-энд Фото: материалы пресс-служб

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области задержаны 41 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии опьянения.

При этом, 11 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Еще 6 нетрезвых водителей сели за руль не имея права управления, 3 — оказались без прав и отказались «подуть в трубочку».

Кроме того, в отношении двух человек собраны документы за рецидив нарушения по статье 264.1 УК РФ.