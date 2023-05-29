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НовостиОбщество29 мая 2023 10:55

41 нетрезвый водитель остановлен на дорогах тульской области автоинспекторами за минувший уик-энд

Двое из них — уже не в первый раз
Игорь КОПЫТОВ
41 нетрезвый водитель остановлен на дорогах тульской области автоинспекторами за минувший уик-энд

41 нетрезвый водитель остановлен на дорогах тульской области автоинспекторами за минувший уик-энд

Фото: материалы пресс-служб

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области задержаны 41 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии опьянения.

При этом, 11 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Еще 6 нетрезвых водителей сели за руль не имея права управления, 3 — оказались без прав и отказались «подуть в трубочку».

Кроме того, в отношении двух человек собраны документы за рецидив нарушения по статье 264.1 УК РФ.