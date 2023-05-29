В Туле избрали меру пресечения обвиняемому в мошенничестве бывшему полицейскому Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области двум полицейским, один из которых бывший сотрудник правоохранительных органов, а также жителю Тулы, обвиняемым в мошенничестве по предварительному сговору, избрали меру пресечения.

Установлено, что в 2016 году подельники под предлогом взятки за невозбуждение уголовного дела забрали у туляка 3 миллиона рублей — 43-летний мужчина нашел на своем участке оружие, информация дошла до подозреваемых, которые запугали потерпевшего и вынудили его передать им деньги. Полученные средства сообщники присвоили.

О преступлении стало известно, региональный следственный комитет по материалам тульского УФСБ возбудил против мужчин уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По ходатайству следователя СК судом в отношении бывшего сотрудника полиции избран домашний арест, действующему сотруднику полиции и третьему фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления по Тульской области Владимира Усова.