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НовостиЗвезды29 мая 2023 7:46

В Тульской области с размахом провели «Библионочь»

Акция традиционно состоялась в Общероссийский день библиотек
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области с размахом провели «Библионочь»

В Тульской области с размахом провели «Библионочь»

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Девиз акции в этом году: «Читаем вместе». Поэтому в библиотеках Тулы и области состоялись литературные читки, книжные выставки, викторины и мастер-классы.

Так, областная научная библиотека, которая в этом году отмечает 190-летие, подготовили первый литературный «Библиопроменад» — пешеходный маршрут по центру Тулы, охватывающий памятные места, связанные с литературой. В Центре книжных памятников и краеведения библиотеки открылась историческая зона, где можно познакомиться с выставкой «Искусство первой буквы», повествующей о создателях, собирателях и хранителях библиотеки.